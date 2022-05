Confira agora o Resultado do Super Sete 246 para saber se ganhou alguma premiação

Resultado do Super Sete 246: números de hoje, sexta-feira (20/05)

Dia de sorteio da Super Sete. Assim como ocorre com as demais loterias promovidas pela Caixa Econômica Federal, o certame será realizado às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo. Aqui, você ficará sabendo o resultado da Super Sete 246 de sexta-feira, 20 de maio.

O prêmio de hoje (20) está estipulado em R$ 1,8 milhão. Se você fez sua aposta nesta edição do concurso, confira abaixo se foi a sua vez de levar o prêmio.

Resultado do Super Sete 246 nesta sexta-feira, dia 20 de maio

Chegou a hora de conferir! Veja se você acertou os números sorteados:

Como funciona a premiação no resultado do Super Sete 246?

Os apostadores da Super Sete que acertam três números recebem a quantia fixa de R$ 5. A Caixa deduz do montante total o necessário para fazer o pagamento dessa faixa de premiação. Após a divisão, o restante do valor referente à premiação do sorteio é distribuído de tal forma:

55% para a primeira faixa (prêmio dos vencedores que acertam os sete números necessários para ganhar o valor máximo);

15% para a segunda faixa (prêmio dos jogadores que acertam 6 números);

15% para a terceira faixa (prêmio dos jogadores que acertam 5 números);

e, mais uma vez, 15% para a quarta faixa (prêmio dos jogadores que acertam 4 números).

Prêmio acumulado

Caso ninguém acerte o resultado do Super Sete 246, o prêmio será acumulado para o sorteio seguinte. É o que vem acontecendo desde o dia 01 de abril, já que, de lá para cá, nenhum jogador cravou os sete números corretamente.

Por esse motivo, o prêmio já está estimado em R$ 1,8 milhão e o próximo vencedor se tornará um milionário.

Para fazer uma breve comparação, o apostador que garantiu o prêmio do dia 01 de abril faturou a quantia de R$ 578.267,92.

A chance de um jogador acertar os números corretos das sete colunas pode ser considerada remota, já que é de uma em 10 milhões. Isso explica porque o jogo está sem um ganhador do prêmio máximo desde o concurso 227, há quase dois meses.

Se você costuma jogar frequentemente no Super Sete, acompanhe todos os resultados do certame.