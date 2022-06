Resultado do Super Sete 251 de hoje, quarta-feira (01/06/22)

Os números do resultado do Super Sete de hoje, quarta-feira (01), serão divulgados a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio do concurso 251 sai para o apostador que acertar todas as colunas está estimado em R$ 2,3 milhões.

Resultado do Super Sete 251

Os números do resultado do Super Sete sorteados hoje foram:

1ª coluna –

2ª coluna –

3ª coluna –

4ª coluna –

5ª coluna –

6ª coluna –

7ª coluna –

Ganhadores do Super Sete

Para conseguir ganhar algum prêmio, os apostadores precisam acertar três, quatro, cinco, seis ou sete colunas do resultado do Super Sete concurso 251. Na faixa de três acertos são pagas quantias fixas de R$ para cada bilhete premiado.

Como receber o prêmio?

Os prêmios de até R$ 1.903,98 em lotéricas podem ser resgatados em casas lotéricas. Para valores maiores, os ganhadores devem ir até uma agência da Caixa e apresentar, além do bilhete, o RG e CPF.

Se a quantia for de R$ 10 mil ou mais, será paga em no mínimo dois dias úteis a partir da data de apresentação do bilhete. O apostador tem 90 dias para fazer o resgate.

Caso o premiado no resultado do Super Sete de hoje não retire o valor, as Loterias Caixa faz o repasse ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Não existindo aposta premiada em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa.

