Resultado do Super Sete 52 de 5/2/2021; prêmio de R$ 950 mil

O resultado do Super Sete 52 desta sexta-feira (05) sairá a partir das 15h. O sorteio da modalidade lotérica pode pagar o prêmio acumulado em R$ 950 mil para o apostador que acertar as 7 dezenas premiadas.

Veja as dezenas sorteadas no Super Sete de hoje: 5 1 3 9 8 0 0

As gravações dos sorteios ficam disponíveis no perfil da Caixa no Youtube.

Como funciona o Super Sete?

O Super Sete é a mais nova modalidade lotérica das Loteria Caixa. Neste jogo, é possível ganhar uma bolada pagando apenas R$ 2,50.

Para apostar é bem simples, basta escolher um número – de 0 a 9 – para cada uma das 7 colunas no volante. É possível escolher a escolha dos números também pela Surpresinha, que o sistema escolhe números aleatórios. Além disso, há a opção de repetir o mesmo jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganha prêmio os apostadores que acertarem 3, 4, 5, 6 ou 7 dezenas.