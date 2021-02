Resultado do Super Sete 53 de 8/2/21; prêmio é de R$ 1,1 milhão

Na tarde desta segunda-feira (08) o resultado do Super Sete 53 pode pagar R$ 1,1 milhão . O sorteio será às 15h. Leva a bolada os apostadores que acertarem as dezenas premiadas.

Veja as dezenas sorteadas no resultado Super Sete 53 de hoje: 9 1 2 9 7 4 9

Todos os resultados do Super Sete

As gravações dos sorteios ficam disponíveis no perfil da Caixa no Youtube.