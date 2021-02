Resultado do Super Sete 59 (24/02); veja os números premiados

O resultado do Super Sete 59 pode entregar um prêmio de R$ 2,1 milhões nesta quarta-feira, dia 24 de fevereiro. O sorteio ocorreu às15 horas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Confira as dezenas sorteadas: 2 8 9 2 3 4 9

Resultado do Super Sete 59

Acompanhe se você é um novo milionário também em Loterias Caixa.

Todos os resultados do Super Sete

Veja os demais resultados do Super Sete por aqui.

Para assistir a gravação de todos os sorteios do Super Sete, acesse o perfil da Caixa no Youtube.

Como receber o prêmio da Super Sete de hoje?

Dependendo do resultado da Super Sete 59 de hoje, o apostador campeão vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78.

Se o jogador campeão estiver com a sorte grande e garantir uma bolada ainda maior, o valor só pode ser movimentado em uma das agências da Caixa. Portanto, não se esqueça de levar o bilhete premiado, RG e CPF.

Atenção, pois o prêmio do resultado da Super Sete 59 tem um prazo. O apostador pode buscar o valor premiado em até 90 dias depois da data do sorteio do concurso.

Caso isso não aconteça, o valor vai para o tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, fico atento ao seu bilhete!