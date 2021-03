Resultado do Super Sete 63: veja as dezenas de sexta-feira (05/03/2021)

O resultado do Super Sete 63 desta sexta-feira, dia 05 de março, foi divulgado às 15 horas. As dezenas do sorteio de hoje foram: 2 – 6 – 8 – 7 – 1 – 5 – 4

O prêmio previsto para a faixa principal do resultado do Super Sete 63 é de R$ 2,7 milhões. Para ganhar a bolada, é necessário acertar todos os números premiados.

Como funciona o sorteio do Super Sete?

O jogo do Super Sete é a loteria mais recente da lista de produtos lotéricos da Caixa. O volante de aposta é composto por 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deve escolher um número por coluna. Caso opte por fazer apostas múltiplas, pode escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

São sorteados sete números (um por coluna). Ainda é possível deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

