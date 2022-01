Foto: o sorteio do resultado do Super Sete estava previsto para começar a partir das 20h desta sexta (22)

Resultado do Super Sete adia sorteio do concurso 198

Resultado do Super Sete adia sorteio do concurso 198

O sorteio do resultado do Super Sete concurso 198 de sexta-feira (21), que estava previsto para às 20h (horário de Brasília), foi adiado pelas Loterias da Caixa após problemas operacionais. A nova data da extração ainda não foi divulgada.

O prêmio para o apostador que acertar todas as dezenas está estimado em R$ 5,6 milhões.

Acompanhe o resultado do Super Sete 198 por aqui em tempo real

Como funciona o Super Sete?

No Super Sete o volante contém sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, e o apostador deve escolher, no mínimo, um número por coluna. Dá para fazer apostas múltiplas, escolhendo até 21 números por aposta, sendo no máximo três números por coluna.

Dá para fazer a escolha dos números manualmente, deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

São sete colunas com 10 números cada, para concorrer deve ser marcado pelo menos um número em cada uma das colunas (entre 0 e 9), ganha quem acertar de três a sete colunas.

Probabilidade de acertar o resultado do Super Sete

A probabilidade de uma pessoa ganhar no Super Sete 198 é de uma em 10 milhões com a aposta simples. Para aumentar a chance de ganhar é necessário fazer mais jogos ou adicionar números em cada coluna. O valor das apostas variam de R$ 2,50 a R$ 5.467,50, dependendo da quantidade de dezenas selecionadas em cada coluna.

Não existindo aposta premiada em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa do Super Sete.