O resultado do Super Sete concurso 250 de hoje, segunda-feira (30), será divulgado a partir das 20 horas (horário de Brasília). Se uma aposta acertar as sete colunas pode faturar o prêmio acumulado de R$ 2,2 milhões.

Resultado do Super Sete 250

Os números sorteados do resultado do Super Sete de hoje foram:

1ª coluna – 0

2ª coluna – 7

3ª coluna – 4

4ª coluna – 1

5ª coluna – 5

6ª coluna – 7

7ª coluna – 8

Ganham prêmios todos os apostadores que acertarem de três a sete números.

Como receber o prêmio do Super Sete?

Todos que conseguiram faturar marcando as dezenas do resultado do Super Sete concurso 250 de hoje podem retirar os prêmios de até R$ 1.903,98 em lotéricas. Para valores maiores, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa.

Se a quantia for de R$ 10 mil ou mais, será paga em no mínimo dois dias úteis a partir da data de apresentação do bilhete. O apostador tem 90 dias para fazer o resgate.

Caso o premiado no resultado do Super Sete concurso 248 de hoje não retire o valor, as Loterias Caixa faz o repasse ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

A probabilidade de acertar as sete colunas do resultado do Super Sete é de uma em 10 milhões com a aposta simples. Já nas demais faixas a chance é de uma em: 158.730 para seis colunas, 5.879 para cinco colunas, 392 para quatro colunas e 43,5 para três colunas.

