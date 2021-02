Resultado do Super Sete concurso 55 (12/2); veja as dezenas de hoje

O resultado do Super Sete concurso 55 desta sexta-feira, dia 12 de fevereiro, pode pagar R$ 1,5 milhão para o apostador que acertar as dezenas premiadas. O sorteio ocorre a partir das 15 horas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Acompanha as dezenas sorteadas no resultado do Super Sete concurso 55: 5 – 2 – 3 – 9 – 3 – 8 – 4

Todos os resultados do Super Sete

Veja os demais resultados clicando aqui.

Para assistir a gravação de todos os sorteios do Super Sete, acesse o perfil da Caixa no Youtube.

Sorteios do Super Sete

O Super Sete é a modalidade lotérica mais recente das Loterias Caixa. Criado em 2020, o jogo paga bons prêmios aos apostadores que acertam as 7 dezenas premiadas. O jogo simples custa R$ 2,50.

- PUBLICIDADE. -

O volante é composto por sete colunas com números de 0 a 9. O apostador deve preencher um número, no mínimo, e três números, no máximo, por coluna. Lembre-se que quanto mais números jogar, maiores são as chances de ganhar, no entanto, o valor da aposta fica mais caro.

Quando tem sorteio do Super Sete?

São três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 15h.