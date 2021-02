Resultado do Super Sete concurso 57 (19/2); confira os números

Os apostadores podem conferir o resultado do Super Sete concurso 57 desta sexta-feira, dia 19 de fevereiro, a partir das 15 horas. O prêmio de hoje está estimado em R$ 1,8 milhão para quem acertar as dezenas premiadas.

Acompanhe em breve o resultado do Super Sete concurso 57 por aqui.

Ganhadores em tempo real acesse

Acompanhe aqui se você é um novo milionário com os resultados das loterias.

Todos os resultados do Super Sete

Veja os demais resultados clicando aqui.

Para assistir a gravação de todos os sorteios do Super Sete, acesse o perfil da Caixa no Youtube.

- PUBLICIDADE. -

Prêmios do Super Sete

O prêmio bruto do sorteio do Super Sete equivale a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, é deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos que é de R$ 5,00 para as apostas com 3 prognósticos certos entre os 7 sorteados;

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valor fixo, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais: