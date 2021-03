Veja as dezenas do resultado do Super Sete 73 de hoje (29/03/21)

Nesta segunda-feira (29) as Loterias Caixa sorteou o resultado do Super Sete 73 que tinha o prêmio acumulado em R$ 4,4 milhões. O evento, realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, foi transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Confira os números sorteados no resultado do Super Sete, concurso 73, de hoje: 4 6 2 2 5 7 0.

1ª coluna – 4

2ª coluna – 6

3ª coluna – 2

4ª coluna – 2

5ª coluna – 5

6ª coluna – 7

7ª coluna – 0

Resultado do Super Sete 73

Os apostadores que marcarem sete, seis, cinco, quatro ou três colunas do resultado do Super Sete 73 ganham prêmios. Acompanhe também outros sorteios em Loterias Caixa.

Como receber o prêmio?

Para receber o prêmio bruto de até R$ 1.903,98 os apostadores tem duas opções: ir em agências da Caixa ou casa lotéricas. Se o valor for maior, só será possível fazer o resgate nas agências da Caixa, com os documentos de identidade (R.G e C.PF).

O prazo para retirada do prêmio é de até 90 dias corridos a partir da data do sorteio do resultado do Super Sete.

Todos os resultado dos sorteios do Super Sete de março de 2021

Resultado do Super Sete concurso 72, de sexta-feira (26/03): 1 4 1 5 8 2 5

1ª coluna – 1

2ª coluna – 4

3ª coluna – 1

4ª coluna – 5

5ª coluna – 8

6ª coluna – 2

7ª coluna – 5

Resultado do Super Sete concurso 71, de quarta-feira (24/03): 1 2 4 6 7 1 6.

1ª coluna – 1

2ª coluna – 2

3ª coluna – 4

4ª coluna – 6

5ª coluna – 7

6ª coluna – 1

7ª coluna – 6

Resultado do Super Sete concurso 70, de segunda-feira (22/03): 8 5 1 8 4 6 4.

1ª coluna – 8

2ª coluna – 5

3ª coluna – 1

4ª coluna – 8

5ª coluna – 4

6ª coluna – 6

7ª coluna – 4

Resultado do Super Sete concurso 69, de sexta-feira (19/03): 0 1 0 5 5 3 6.

1ª coluna – 0

2ª coluna – 1

3ª coluna – 0

4ª coluna – 5

5ª coluna – 5

6ª coluna – 3

7ª coluna – 6

Resultado do Super Sete concurso 68, de quarta-feira (17/03): 4 2 6 5 8 4 5.

1ª coluna – 4

2ª coluna – 2

3ª coluna – 6

4ª coluna – 5

5ª coluna – 8

6ª coluna – 4

7ª coluna – 5

Resultado do Super Sete concurso 67, de segunda-feira (15/03): 3 3 7 1 3 2 1.

1ª coluna – 3

2ª coluna – 3

3ª coluna – 7

4ª coluna – 1

5ª coluna – 3

6ª coluna – 2

7ª coluna – 1

Resultado do Super Sete concurso 66 , de sexta-feira (12/03): 8 6 8 9 9 5 0.

1ª coluna – 8

2ª coluna – 6

3ª coluna – 8

4ª coluna – 9

5ª coluna – 9

6ª coluna – 5

7ª coluna – 0

Resultado do Super Sete concurso 65, de quarta-feira (10/03): 9 3 3 7 2 3 6.

1ª coluna – 9

2ª coluna – 3

3ª coluna – 3

4ª coluna – 7

5ª coluna – 2

6ª coluna – 3

7ª coluna – 6

Resultado do Super Sete concurso 64, de segunda-feira (08/03): 6 1 3 5 1 9 4.

1ª coluna – 6

2ª coluna – 1

3ª coluna – 3

4ª coluna – 5

5ª coluna – 1

6ª coluna – 9

7ª coluna – 4

Resultado do Super Sete concurso 63, de sexta-feira (05/03): 2 6 8 7 1 5 4.

1ª coluna – 2

2ª coluna – 6

3ª coluna – 8

4ª coluna – 7

5ª coluna – 1

6ª coluna – 5

7ª coluna – 4

Resultado do Super Sete concurso 62, de quarta-feira (03/03): 3 3 3 0 4 7 8.

1ª coluna – 3

2ª coluna – 3

3ª coluna – 3

4ª coluna – 0

5ª coluna – 4

6ª coluna – 7

7ª coluna – 8

Resultado do Super Sete concurso 61, de segunda-feira (01/03): 8 7 5 2 3 3 9

1ª coluna – 8

2ª coluna – 7

3ª coluna – 5

4ª coluna – 2

5ª coluna – 3

6ª coluna – 3

7ª coluna – 9

Veja mais resultados dos sorteios do Super Sete por aqui.

Como funciona o sorteio do Super Sete?

O jogo do Super Sete é a loteria mais recente da lista de produtos lotéricos da Caixa. O volante da modalidade é composto por sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma e o apostador deve escolher um número por coluna.

São sorteados sete dezenas (um por coluna). Ainda é possível deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por três, seis, nove ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Em casos de apostas com mais dezenas, é possível escolher até 21, sendo três por coluna.