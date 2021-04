Confira o resultado do Super Sete 74 de hoje [31/03/21]

Nesta quarta-feira, dia 31, as Loterias Caixa sorteou o resultado do Super Sete 74 às 15h (horário de Brasília). O prêmio do concurso estava acumulado em R$ 4,5 milhões e para ganhar os apostadores precisavam acertar as dezenas das sete colunas.

O evento, realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, foi transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

As dezenas do resultado do Super Sete 74 são: 4 2 2 4 8 8 4.

1ª coluna – 4

2ª coluna – 2

3ª coluna – 2

4ª coluna – 4

5ª coluna – 8

6ª coluna – 8

7ª coluna – 4

Resultado do Super Sete 74

Os apostadores que marcarem sete, seis, cinco, quatro ou três colunas do resultado do Super Sete 74 ganham prêmios.

Como conferir o jogo do Super Sete?

O volante do Super Sete é comporto por sete colunas com números de zero a nove. Para faturar na modalidade, é preciso acertar de três a sete colunas.

Ao final do sorteio, os apostadores devem conferir se o número da primeira coluna da sua aposta bate com o sorteado no Super Sete 74. Depois, deve fazer o mesmo na segunda coluna e assim por diante até a sétima coluna.

Como receber o prêmio?

Para receber o prêmio bruto de até R$ 1.903,98 os apostadores tem duas opções: ir em agências da Caixa ou casa lotéricas. Se o valor for maior, só será possível fazer o resgate nas agências da Caixa, com os documentos de identidade (R.G e C.PF).

O prazo para retirada do prêmio é de até 90 dias corridos a partir da data do sorteio do resultado do Super Sete.

Todos os resultado dos sorteios do Super Sete de março de 2021

Resultado do Super Sete, concurso 73, de segunda-feira, dia 29 de março: 4 6 2 2 5 7 0.

1ª coluna – 4

2ª coluna – 6

3ª coluna – 2

4ª coluna – 2

5ª coluna – 5

6ª coluna – 7

7ª coluna – 0

Resultado do Super Sete concurso 72, de sexta-feira, dia 26 de março: 1 4 1 5 8 2 5.

1ª coluna – 1

2ª coluna – 4

3ª coluna – 1

4ª coluna – 5

5ª coluna – 8

6ª coluna – 2

7ª coluna – 5

Resultado do Super Sete concurso 71, de quarta-feira, dia 24 de março: 1 2 4 6 7 1 6.

1ª coluna – 1

2ª coluna – 2

3ª coluna – 4

4ª coluna – 6

5ª coluna – 7

6ª coluna – 1

7ª coluna – 6

Resultado do Super Sete concurso 70, de segunda-feira, dia 22 de março: 8 5 1 8 4 6 4.

1ª coluna – 8

2ª coluna – 5

3ª coluna – 1

4ª coluna – 8

5ª coluna – 4

6ª coluna – 6

7ª coluna – 4

Resultado do Super Sete concurso 69, de sexta-feira, dia 19 de março: 0 1 0 5 5 3 6.

1ª coluna – 0

2ª coluna – 1

3ª coluna – 0

4ª coluna – 5

5ª coluna – 5

6ª coluna – 3

7ª coluna – 6

Resultado do Super Sete concurso 68, de quarta-feira, dia 17 de março: 4 2 6 5 8 4 5.

1ª coluna – 4

2ª coluna – 2

3ª coluna – 6

4ª coluna – 5

5ª coluna – 8

6ª coluna – 4

7ª coluna – 5

Resultado do Super Sete concurso 67, de segunda-feira, dia 15 de março: 3 3 7 1 3 2 1.

1ª coluna – 3

2ª coluna – 3

3ª coluna – 7

4ª coluna – 1

5ª coluna – 3

6ª coluna – 2

7ª coluna – 1

Resultado do Super Sete concurso 66 , de sexta-feira, dia 12 de março: 8 6 8 9 9 5 0.

1ª coluna – 8

2ª coluna – 6

3ª coluna – 8

4ª coluna – 9

5ª coluna – 9

6ª coluna – 5

7ª coluna – 0

Resultado do Super Sete concurso 65, de quarta-feira, dia 10 de março: 9 3 3 7 2 3 6.

1ª coluna – 9

2ª coluna – 3

3ª coluna – 3

4ª coluna – 7

5ª coluna – 2

6ª coluna – 3

7ª coluna – 6

Resultado do Super Sete concurso 64, de segunda-feira, dia 08 de março: 6 1 3 5 1 9 4.

1ª coluna – 6

2ª coluna – 1

3ª coluna – 3

4ª coluna – 5

5ª coluna – 1

6ª coluna – 9

7ª coluna – 4

Resultado do Super Sete concurso 63, de sexta-feira, dia 05 de março: 2 6 8 7 1 5 4.

1ª coluna – 2

2ª coluna – 6

3ª coluna – 8

4ª coluna – 7

5ª coluna – 1

6ª coluna – 5

7ª coluna – 4

Resultado do Super Sete concurso 62, de quarta-feira, dia 03 de março: 3 3 3 0 4 7 8.

1ª coluna – 3

2ª coluna – 3

3ª coluna – 3

4ª coluna – 0

5ª coluna – 4

6ª coluna – 7

7ª coluna – 8

Resultado do Super Sete concurso 61, de segunda-feira, dia 01 de março: 8 7 5 2 3 3 9.

1ª coluna – 8

2ª coluna – 7

3ª coluna – 5

4ª coluna – 2

5ª coluna – 3

6ª coluna – 3

7ª coluna – 9

Como jogar no Super Sete?

O jogo do Super Sete é a loteria mais recente da lista de produtos lotéricos da Caixa. O volante da modalidade é composto por sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma e o apostador deve escolher um número por coluna.

São sorteados sete dezenas (um por coluna). Ainda é possível deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por três, seis, nove ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Em casos de apostas com mais dezenas, é possível escolher até 21, sendo três por coluna.