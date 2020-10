Resultado do Super Sete 6 de ontem (16); veja os números sorteados

Ninguém acertou os números sorteados do concurso de ontem do Super Sete e prêmio acumulou; valor chega a R$ 1.5 milhão na próxima segunda-feira (19).

Não houve acertador do resultado do Super Sete de ontem (16), concurso 6. Com isso, a estimativa da Loterias Caixa é que o prêmio chegue a R$ 1,5 milhão na próxima rodada que acontece na segunda-feira (19) . Confira os números sorteados do concurso 6 do Super Sete: 5-7-3-3-4-1-1.

1ª coluna: 5

2ª coluna: 7

3ª coluna: 3

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

4ª coluna: 3

5ª coluna: 4

6ª coluna: 1

7ª coluna: 1

Seis apostas acertaram a segunda faixa, do resultado do Super Sete de ontem, e levaram R$ 15.270,32 cada. Já 181 pessoas ganharam R$ 723,14 ao acertarem na faixa três. As apostas do próximo sorteio já podem ser adquiridas pelas casas lotéricas ou pela internet.

Como jogar no Super Sete

Cada volante do Super Sete contem sete colunas com dez números (de 0 a 9) em cada uma. Dessa forma, o apostador deverá escolher um número por coluna. Caso a opção seja fazer várias apostas, o jogador poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo um e no máximo dois números por coluna, com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

São sorteados sete números (um por coluna). Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Qual a probabilidade de ganhar?

A chance de acertar as sete colunas do Super Sete é de 1 em 10 milhões na aposta simples de sete números, segundo a Caixa Econômica. Contudo, a probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.

Próximo concurso do Super Sete

O sorteio do Super Sete concurso 7 está previsto para acontecer às 15h da próxima segunda-feira, 19 de Outubro. Com transmissões pelo Youtube, os sorteios do Super Sete acontecem três vezes por semana: segundas, quartas e sextas-feiras.

Você também vai gostar de ler: