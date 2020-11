A Caixa realizou na quarta [11] o sorteio da Super Sete, concurso 16. Mas como ninguém acertou as dezenas, o prêmio aumentou para R$ 5,1 milhões. Confira o resultado do Super Sete de ontem:

Os números sorteados no concurso foram: 5 7 2 6 9 4 4.

1ª coluna – 5

2ª coluna – 7

3ª coluna – 2

4ª coluna – 6

5ª coluna – 9

6ª coluna – 4

7ª coluna – 4

Na segunda faixa, 11 apostas ganhadoras vão receber R$ 9.573,66. Em seguida, na terceira faixa, 183 apostas ganhadoras vão levar para casa R$ 822,09.

Como jogar no Super Sete?

Já que o grande prêmio não saiu, veja como jogar no concurso 17 do Super Sete, que poderá fazer um novo milionário na sexta-feira, dia 13 de novembro.

Como retirar o prêmio?

Ganhou alguma quantia com o resultado do Super Sete de ontem? Os ganhadores do Super Sete de ontem podem retirar os prêmios de até R$1.332,78 em casas lotéricas ou agências da Caixa. Entretanto, se o valor for maior, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa.

Os apostadores conseguem retirar o prêmio até 90 depois da data do sorteio, que será no dia 09 de fevereiro de 2021. Se o jogo tiver sido feito por meio do site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), será necessário levar o “Código de Resgate”.

Probabilidade de ganhar

Nessa modalidade, a probabilidade de acertar o resultado do Super Sete, e faturar o prêmio máximo, é de uma em 10 milhões na aposta simples. Contudo, segundo a Caixa, nas faixas de menor acerto a chance de um jogador ganhar prêmios menos são de: 158.7 mil para seis acertos; 5.8 mil para cinco acertos; 392 para quatro acertos; e 43 para três acertos.

Acompanhe o resultado do Super Sete de ontem e outras loterias no DCI.