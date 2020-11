- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Nenhuma posta acertou o resultado do Super Sete de ontem, (20), concurso 20. O prêmio que estava estimado em R$ 350 mil foi para meio milhão.

No próximo sorteio do Super Sete, concurso 21, previsto para segunda-feira (23), os R$ 500 mil podem sair para o acertador das sete colunas. O evento será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, às 15h, e transmitido ao vivo nas redes sociais da Caixa.

As apostas podem ser feitas até às 14h nas lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (http://www.loterias.caixa.gov.br).

Resultado do Super Sete de ontem

Os números que saíram no resultado do Super de ontem, concurso 20, foram: 4 9 3 9 8 1 3.

1ª coluna: 4

2ª coluna: 9

3ª coluna: 3

4ª coluna: 9

5ª coluna: 8

6ª coluna: 1

7ª coluna: 3

Probabilidade de acertar o resultado

A chance de acertar o resultado do Super Sete de ontem com um jogo simples, de sete números, é de, assim, uma em 10 milhões, segundo a Caixa. Entretanto, a probabilidade de acertar aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números ou então adicionar mais números na mesma aposta.