Resultado do Super Sete de ontem (05/02/21), concurso 52; confira

Nenhuma aposta acertou o resultado do Super Sete de ontem, sexta-feira (05), concurso 52, o prêmio previsto em R$ 950 mil acumulou. Os números sorteados, no concurso foram: 5 4 1 3 4 2 8.

1ª coluna – 5

2ª coluna – 4

3ª coluna – 1

4ª coluna – 3

5ª coluna – 4

6ª coluna – 2

7ª coluna – 8

Qual era a chance de acertar o resultado do Super Sete de ontem?

A chance de acertar o resultado do Super Sete de ontem com um jogo simples, de sete números, era de uma em 10 milhões, segundo a Caixa. A probabilidade aumenta se o apostador fizer mais jogos de combinações numéricas diferentes ou selecionar mais dezenas em uma mesma aposta.

Quando sorteia o próximo concurso do Super Sete?

O jogador que não acertou o resultado do Super Sete de ontem e quiser concorrer ao próximo sorteio deve ficar atento a data. O sorteio do Super Sete, concurso 53, está previsto para segunda-feira (08) na Loterias Caixa, e tem o prêmio estimado em R$ 1,1 milhão.

A aposta simples de sete números sai por R$ 2,50 e pode ser feita em casas lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br). Ganha o prêmio os apostadores que acertarem as sete colunas do resultado do Super Sete.