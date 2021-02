Resultado do Super Sete de ontem (17/02), concurso 56; veja os números

O prêmio acumulado de R$ 1,6 milhão do Super Sete, concurso 56, não saiu nessa quarta-feira, dia 17. Já que nenhum apostador acertou o resultado do Super Sete de ontem, o valor aumentou para R$ 1,8 milhão no próximo sorteio.

Os números que formaram o resultado do Super Sete de ontem foram: 6 8 7 5 1 7 3.

1ª coluna – 6

2ª coluna – 8

3ª coluna – 7

4ª coluna – 5

5ª coluna – 1

6ª coluna – 7

7ª coluna – 3

Contudo, a modalidade fez ganhadores nas demais faixas de premiação para quem acertou o resultado parcial. Três apostadores acertaram seis colunas e faturaram a bolada de R$ 14,9 mil.

Na terceira faixa, de cinco acertos, houve 73 sortudo que conseguiram R$879. Outros 1 mil acertadores marcaram quatro números e receberam R$59

Já 10 mil jogadores cravaram três dezenas e faturaram o menor prêmio de R$ 5.

Probabilidade de acertar o resultado do Super Sete

Nessa modalidade, a probabilidade de acertar o resultado do Super Sete, e faturar o prêmio máximo, é de uma em 10 milhões na aposta simples. Contudo, segundo a Caixa, nas faixas de menor acerto a chance de um jogador ganhar prêmios menos são de: 158.7 mil para seis acertos; 5.8 mil para cinco acertos; 392 para quatro acertos; e 43 para três acertos.

Próximo sorteio do Super Sete

O próximo sorteio do Super Sete concurso 57, previsto para sexta-feira (19) na Loterias Caixa, tem o prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. A aposta simples de sete números sai por R$ 2,50 e pode ser feita em lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).