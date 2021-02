Resultado do Super Sete de ontem (22/02), concurso 58; confira

Na tarde de ontem, segunda-feira (22), as Loterias Caixa sorteou as dezenas das sete colunas do resultado Super Sete que poderiam entregar o R$ 1,9 milhão. A sequência sorteada no concurso 58 foi a seguinte: 4 0 3 9 5 2 3.

1ª coluna – 4

2ª coluna – 0

3ª coluna – 3

4ª coluna – 9

5ª coluna – 5

6ª coluna – 2

7ª coluna – 3

De acordo com o detalhamento divulgado do sorteio, nenhuma aposta levou o segundo maior prêmio, de seis acertos, do Super Sete de ontem. Dessa forma, a modalidade só teve ganhadores na terceira, quarta e quinta faixa de acertos.

Como saber se ganhei no Super Sete de ontem?

Todos os jogadores que fizeram de três a cinco acertos no resultado do Super Sete de ontem, receberão algum valor.

5 acertos – 78 apostas ganhadoras, R$ 753,58;

4 acertos – 998 apostas ganhadoras, R$ 58,89;

3 acertos – 8.503 apostas ganhadoras, R$ 5;

Quem conseguiu faturar um prêmio no Super Sete de ontem, pode regatar o prêmio em casas lotéricas ou agências da Caixa em até 90 dias corrido.

Qual era a chance de acertar o resultado do Super Sete de ontem?

A chance de acertar o resultado do Super Sete de ontem e ganhar o prêmio principal era de uma em 10 milhões. Já na segunda faixa, seis colunas acertadas, era de uma em mais de 158,7 mil.

7 colunas – chance de uma em 10 milhões;

6 colunas – chance de uma em 158.730;

5 colunas – chance de uma em 5.879;

4 colunas – chance de uma em 392;

3 colunas – chance de uma em 43,5;

Quais os dias de sorteio do Super Sete?

A Caixa sorteia o Super Sete toda segunda, quarta e sexta-feira. Portanto, o próximo sorteio da modalidade será nesta quarta-feira, dia 24, e tem o prêmio estimado em R$ 2,1 milhões.

A partir das 15h a Caixa transmite o resultado do Super Sete, concurso 59, em suas redes sociais. As apostas devem ser registradas nas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br).