Resultado do Super Sete de ontem [05/04/21], concurso 75; confira

Ninguém acertou o resultado do Super Sete de ontem, segunda-feira, dia 05 de abril, e o prêmio acumulou. O sorteio do concurso 75 foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, às 15h, e transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Para o próximo sorteio do Super Sete, concurso 76, previsto para quarta-feira dia 07 de abril, o prêmio está acumulado em R$ 5,1 milhões. As apostas podem ser feitas até às 14h nas lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

Resultado do Super Sete de ontem

Os números que saíram no resultado do Super de ontem, concurso 75, foram: 3-8-6-9-2-8-8.

Probabilidade de acertar o resultado

A probabilidade de acertar o resultado do Super Sete de ontem com um jogo simples, de sete números, é de, assim, uma em 10 milhões, segundo a Caixa. Entretanto, a chance de acertar aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números ou então adicionar mais números na mesma aposta.