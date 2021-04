Resultado do Super Sete de ontem [09/04], concurso 77; veja os números

As dezenas do resultado do Super Sete de ontem, sexta-feira [09], não foram marcadas por nenhum apostador e o prêmio de R$ 5,3 milhões acumulou. O sorteio foi transmitido ao vivo no canal Caixa do Youtube.

Os números sorteados no resultado do Super Sete de ontem, concurso 77 foram: 4-9-5-8-4-4-7.

1ª coluna: 4

2ª coluna: 9

3ª coluna: 5

4ª coluna: 8

5ª coluna: 4

6ª coluna: 4

7ª coluna: 7

Probabilidade de acertar o resultado do Super Sete de ontem

A probabilidade de cravar o resultado do Super Sete de ontem com um jogo simples, de sete números, era de uma em 10 milhões, segundo a Caixa. A chance de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números ou adicionar mais dezenas na mesma aposta.

Próximo sorteio

O próximo sorteio do Super Sete, concurso 78, está previsto para segunda-feira [12], às 15h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 5,6 milhões e a aposta simples de sete números sai por R$ 2,50.

Se o apostador quiser aumentar a chance de ganhar concorrendo com mais números na mesma aposta – permitido até 21 dezenas por jogo – deverá desembolsar uma quantia maior. Dessa forma, o valor pode chegar a R$ 5,4 mil.