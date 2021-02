Resultado Super Sete 59: prêmio acumula e sobe para R$ 2,2 milhões

Mais uma vez sem acertadores, o resultado do Super Sete 59 acumulou nesta quarta-feira, dia 24 de fevereiro. As dezenas premiadas foram: 2 8 9 2 3 4 9. O prêmio que já estava acumulado subiu mais uma vez e agora vale R$ 2,2 milhões.

Resultado do Super Sete 59

Ninguém acertou a faixa principal do resultado do Super Sete 59. As demais faixas do sorteio, por sua vez, pagaram diversos prêmios de menor valor. Confira:

7 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 6 acertos – 4 apostas ganhadoras, R$ 9.790,62;

5 acertos – 59 apostas ganhadoras, R$ 948,24;

4 acertos – 890 apostas ganhadoras, R$ 62,86;

3 acertos – 8.619 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Leia mais informações sobre o resultado do Super Sete de hoje por aqui.

Próximo sorteio do Super Sete

O prêmio acumulado em R$ 2,2 milhões no Super Sete pode sair no próximo concurso, que será realizado na sexta-feira, dia 26 de fevereiro. A aposta simples custa R$ 2,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país ou pela internet até às 14h do dia do sorteio.

O prêmio bruto do sorteio do Super Sete equivale a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, é deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos que é de R$ 5,00 para as apostas com 3 prognósticos certos entre os 7 sorteados;

- PUBLICIDADE -

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valor fixo, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais: