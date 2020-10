O prêmio acumula e pode chegar até R$1,2 milhões no próximo concurso, a ser realizado na próxima sexta-feira, dia 16 de outubro. As dezenas sorteadas foram: 6-4-0-1-0-6-9

Ninguém acertou os números sorteados no resultado do concurso 5 do Super Sete, realizado na tarde desta quarta-feira (14), em São Paulo. Com isso, o prêmio acumula e pode chegar até R$1,2 milhões no próximo concurso, a ser realizado na próxima sexta-feira (16).

Confira os números sorteados

1ª coluna: 6

2ª coluna: 4

3ª coluna: 0

4ª coluna: 1

5ª coluna: 0

6ª coluna: 6

7ª coluna: 9

Nenhuma aposta acertou as dezenas das colunas e o prêmio, estimado em R$ 700 mil, agora acumulada em R$ 1,2 milhão. Já a segunda faixa teve 7 apostas que acertaram seis colunas e cada uma vai receber o valor de R$ 16.107,14.

Na terceira faixa, de cinco colunas acertadas, 132 apostas foram premiadas com o valor de R$ 1.220,23. Na quarta faixa de premiação, 2.288 apostas acertaram quatro colunas e vão receber R$ 70,39.

Já na quinta e última faixa, 22.005 apostas acertaram três colunas e cada uma vai receber R$ 5.

Qual a probabilidade de ganhar no Super Sete?

A chance de acertar as sete colunas do Super Sete é de 1 em 10 milhões na aposta simples de sete números, segundo a Caixa Econômica. Contudo, a probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.

Próximo concurso do Super Sete

O sorteio do Super Sete concurso nº 6 está previsto para acontecer às 15h da próxima sexta-feira, 16 de Outubro. Com transmissões pelo Youtube, os sorteios do Super Sete acontecem três vezes por semana: segundas, quartas e sextas-feiras.

