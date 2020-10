Resultado Super Sete concurso 1: confira os números sorteados e ganhadores

No sorteio do Super Sete, transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa e Redetv, os apostadores podem ganhar acertando de 15 a 11 números

A Loterias Caixa realizou nesta sexta (02), em São Paulo, o sorteio do Super Sete concurso 1. As dezenas sorteadas foram as seguintes: 2 – 9 – 9 – 8 – 7 – 7 – 6.

1° coluna – 2

2° coluna – 9

3° coluna – 9

4° coluna – 8

5° coluna – 7

6° coluna – 7

7° coluna – 6

Duas apostas acertaram as 15 dezenas e cada ganhou R$ 541.177,28 .

A segunda faixa teve 298 apostas que acertaram 14 números e cada uma vai receber o valor de R$ 1.087,94. Na terceira faixa, de 13 números acertados, 9.941 apostas foram premiadas com o valor de R$ 25. Na quarta faixa de premiação, 111.781 apostas acertaram 12 dezenas e vão receber R$ 10.

Já na quinta e última faixa, 576.612 acertaram 11 números e cada uma vai receber R$ 5.

O Super Sete pode pagar R$ 1,5 milhão no concurso 2.

Como jogar no primeiro concurso do Super Sete ?

O volante é composto por sete colunas – que são lidas da esquerda para direita -, cada uma com números de zero a nove. O apostador deve marcar, no mínimo, uma e, no máximo, três dezenas em cada coluna – dando um total de sete a 21 números.

Para ganhar, é preciso acertar os números de três a sete colunas, independente da ordem. O importante é marcar pontos, então a ordem de sorteio das colunas não será levada em consideração.

Além disso, para escolher as dezenas, o jogador pode optar pela Supresinha – quando o sistema faz a escolha dos números. A Teimosinha também está disponível para esta modalidade, possibilitando o apostador concorrer com que a mesma combinação de números por: três, seis, nove ou 12 concursos.

Quanto custa o jogo do Super Sete?

A aposta simples de sete números sai por R$ 2,50. Contudo, se forem adicionadas dezenas, o valor pode chegar a quase R$ 5,5 mil.

Sete número, dessa forma, custa R$ 2,50;

Oito números, dessa forma, custa R$ 5,00;

Nove números, dessa forma, custa R$10,00;

10 números, dessa forma, custa R$ 20,00;

11 números, dessa forma, custa R$ 40,00;

12 números, dessa forma, custa R$ 80,00;

13 números, dessa forma, custa R$ 160,00;

14 números, dessa forma, custa R$ 320,00;

15 números, dessa forma, custa R$ 480,00;

16 números, dessa forma, custa R$ 720,00;

17 números, dessa forma, custa R$ 1.080,00;

18 números, dessa forma, custa R$ 1.620,00;

19 números, dessa forma, custa R$ 2.430,00;

20 números, dessa forma, custa R$ 3.645,00;

21 números, dessa forma, custa R$ 5.467,50;

Como funciona o Bolão do primeiro concurso do Super Sete?

Quem quiser aumentar as chances de ganhar, pode testar a chance no Bolão da Super Sete. O preço mínimo da aposta é de R$ 10, com cota mínima de R$ 5 cada.

O Bolão da Super Sete precisa ter, no mínimo, duas e, no máximo, 100 cotas.

Quando acontecem os sorteios da Super Sete?

Os sorteios da Super Sete serão realizados três vezes por semana: às segundas, quartas e sextas-feiras. Já o horário dos sorteios, será um pouco mais cedo que as demais modalidades, sendo realizado às 15h.

A proposta do horário é fazer com que o jogador, caso seja premiado, consiga resgatar o valor ainda no mesmo dia.

Como receber o prêmio do primeiro concurso do Super Sete?

Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos do Dia de Sorte de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa.

E se o prêmio for de R$ 10.000,00 ou mais, serão pagos após dois dias contados da data de apresentação do bilhete. O apostador pode retirar o prêmio em até 90 dias depois da data do sorteio.

Caso o valor não seja sacado, será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual é a probabilidade de ganhar no Super Sete?

Nessa modalidade, a probabilidade de acertar as sete colunas no primeiro concurso do Super Sete é de uma em 10 milhões na aposta simples.

primeiramente, a chance de ganhar é de uma em 10 milhões para sete acertos ;

ao passo que para seis acertos, a chance de ganhar é de uma em 158.730 ;

em seguida, para cinco acertos, a chance de ganhar é de uma em 5.879 ;

ao passo que, para quatro acertos, a chance de ganhar é de uma em 392 ;

ainda assim, para três acertos, a chance de ganhar é de uma em 43,5 ;

