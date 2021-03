Resultado do Super Sete de ontem (03/03), concurso 62; confira

Nenhuma aposta conseguiu acertar as sete colunas do resultado do Super Sete de ontem, quarta-feira (03), concurso 62. O sorteio foi realizado às 15h no Espaço Loterias Caixa, em São paulo, e transmitido ao vivo por meio do canal Caixa do YouTube e página do Facebook Loterias Caixa.

Qual é o resultado da loteria Super Sete?

As dezenas do resultado do Super Sete de ontem são: 3 3 3 0 4 7 8.

1ª coluna – 3

2ª coluna – 3

3ª coluna – 3

4ª coluna – 0

5ª coluna – 4

6ª coluna – 7

7ª coluna – 8

Com quantos pontos ganha no Super Sete?

A partir de pontos, equivalente a três números cravados, os apostadores já conseguem faturar prêmios. Quatro apostas acertaram parcialmente o resultado do Super Sete de ontem, seis dezenas, e dividiram o segundo maior prêmio da modalidade, recebendo R$ 10,6 mil cada.

Já outras faixas, teve os seguintes ganhadores: cinco acertos, 79 ganharam R$ 768; quatro acertos, 1,4 mil faturaram R$ 42; e 10,6 mil conseguiram R$ 5.

Quando sorteia o próximo Super Sete?

O Super Sete, concurso 63, está previsto para esta sexta-feira, dia 05, a partir das 15h. O prêmio estimado é de R$ 2,7 milhões, segundo as Loterias Caixa, e para concorrer as apostas devem ser feitas até às 14h em: casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Para tentar a sorte registrando o jogo por meio dos canais eletrônicos das Loterias Caixa, o apostador precisa desembolsar, no mínimo R$ 30. O pagamento aceito é somente o cartão de crédito.