Resultado do Super Sete de ontem (10/03/21), concurso 65; confira

Nenhuma aposta acertou as sete colunas do resultado do Super Sete de ontem, quarta-feira (10), concurso 65, e o prêmio acumulou para R$ 3,2 milhões. Mas, de acordo com as Loterias Caixa, nas outras faixas de acertos, diversos apostadores conseguiram faturar na modalidade.

Os prêmios entregues foram de: R$ 7,3 mil para seis acertos; R$ 713 para cinco acertos; R$ 53 para quatro acertos; e R$ 5 para três acertos.

Qual o resultado do Super Sete de ontem?

Os números da sorte que formaram o resultado do Super Sete de ontem foram: 9 3 3 7 2 3 6.

1ª coluna – 9

2ª coluna – 3

3ª coluna – 3

4ª coluna – 7

5ª coluna – 2

6ª coluna – 3

7ª coluna – 6

Probabilidade de acertar o resultado do Super Sete

A probabilidade de acertar o resultado do Super Sete de ontem era de uma em 10 milhões na aposta simples. Contudo, segundo a Caixa, nas faixas de menor acerto a chance de um jogador ganhar prêmios menos são de: 158.7 mil para seis acertos; 5.8 mil para cinco acertos; 392 para quatro acertos; e 43 para três acertos.

Quando será o próximo sorteio do Super Sete?

O próximo sorteio do Super Sete, concurso 66, está previsto para esta sexta-feira, dia 12, às 15h. E para concorrer ao prêmio de R$ 3,2 milhões, os apostadores já podem fazer suas apostas.

A captação dos jogos, que tem o valor mínimo de R$ 2,50, será feita até às 14h do dia do sorteio em: casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br).