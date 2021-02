Sem ganhadores, Super Sete acumula e prêmio vai a R$ 1,1 milhão

Mais uma vez sem acertadores, o Super Sete acumulou nesta sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Este é o oitavo concurso seguido que a modalidade não tem ganhadores na faixa principal de prêmios. Com isso, a bolada subiu para R$ 1,1 milhão.

Veja as dezenas sorteadas no Super Sete de hoje: 5 1 3 9 8 0 0.

Teve ganhador no Super Sete de hoje?

Ninguém acertou as sete dezenas do Super Sete 52 desta sexta-feira (05). Nas demais faixas de premiação, a modalidade ainda pagou diversos prêmios. Confira:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na sena do sorteio, 2 apostas ganharam R$ 19.020. Em seguida, na quina, outras 52 apostas levaram R$ 1.045,05. Na quadra, 916 apostas ganharam R$ 59,32. Por fim, no terno, 8.191 apostas ganhadoras faturaram R$ 5.

7 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 6 acertos – 2 apostas ganhadoras, R$ 19.020,00;

5 acertos – 52 apostas ganhadoras, R$ 1.045,05;

4 acertos – 916 apostas ganhadoras, R$ 59,32;

3 acertos – 8.191 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Quando é o próximo sorteio?

Ficou interessado no prêmio de R$ 1,1 milhão do próximo concurso do Super Sete? O sorteio será no dia 8 de fevereiro, na próxima segunda-feira. As apostas podem ser feitas até às 14h em casas lotéricas ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br). A aposta custa R$ 2,50.

Para apostar é bem simples, basta escolher um número – de 0 a 9 – para cada uma das 7 colunas no volante. É possível escolher a escolha dos números também pela Surpresinha, que o sistema escolhe números aleatórios. Além disso, há a opção de repetir o mesmo jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganha prêmio os apostadores que acertarem 3, 4, 5, 6 ou 7 dezenas.