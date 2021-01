Sorteio da Super Sete 40 de hoje sofre atraso após falha das Loterias

Os apostadores do sorteio da Super Sete concurso 40 terão de esperar um pouco mais para saber o resultado da tarde desta sexta-feira, 08 de janeiro. Isso porque, devido a problemas operacionais, o sorteio previsto para às 15h de hoje não ocorreu.

Até o fechamento desta matéria, a Caixa não divulgou mais detalhes sobre o ocorrido.

O resultado do sorteio da Super Sete 40 tem o prêmio previsto de R$ 1,2 milhão para quem acertar as 7 dezenas premiadas. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Como é o sorteio da Super Sete?

Para o sorteio da Super Sete, o apostador escolhe no mínimo 7 números, sendo um em cada uma das sete colunas do volante. O máximo de números que são possíveis marcar por jogo são 21, sendo três por coluna.

São 3 sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 15h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio.

Ganham as apostas que acertarem a partir de 3 números.