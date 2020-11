Super Sete 18 acumula e prêmio vai a R$ 6 milhões no próximo sorteio

O sorteio da Super Sete 18 ocorreu na tarde desta segunda-feira, 16 de novembro, e os números sorteados foram 3-8-2-4-8-6-8. De acordo com a Loterias Caixa, nenhum apostador ganhou o prêmio principal, que acumulou para R$ 6 milhões no próximo sorteio.

As demais faixas de aposta da Super Sete 18 premiaram 28.157 apostas. Sendo 7 apostas ganhadoras na faixa 2, com 6 acertos, embolsaram R$ 14.500,67. Em seguida, com 5 acertos, 228 apostas ganharam R$ 635,99. Já com 4 números, 2.762 apostas ganharam R$ 52,50. Por fim, na faixa de menor premiação, 25.160 acertaram três números e garantiram R$ 5.

Como resgatar o prêmio da Super Sete 18?

O prêmio de valor inferior a R$ 1.332,78 pode ser movimentado em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Além disso, os prêmios com valor acima, somente nas agências do banco.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além disso, os valores que são iguais ou acima de R$ 10.000,00 só são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

O campeão tem 90 dias para retirar o prêmio sorteado na Super Sete 18. Do contrário, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, sempre confira o seu bilhete a tempo para não perder o seu prêmio.

Quando será o próximo sorteio?

O próximo sorteio da Super Sete, concurso 19, será na quarta-feira, 18 de novembro, às 15h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio da premiação.