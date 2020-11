Super Sete 18 pode pagar R$ 5,5 milhões nesta segunda; veja como apostar

O Super Sete concurso 18 pode pagar hoje, 16 de novembro, o prêmio acumulado de R$ 5,5 milhões. O sorteio será realizado às 15h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada ao vivo pela internet.

Para jogar no Super Sete 18 é preciso marcar no mínimo um número em cada uma das colunas do volante. Cada coluna é composta com números de zero a nove. O apostador deve marcar no máximo três dezenas em cada coluna. O total de números por jogo pode ser de sete a 21.

Para ganhar, é preciso acertar no mínimo 3 colunas com números sorteados. A aposta custa R$ 2 e pode ser feita em lotéricas ou no site da Loterias Caixa.

Além disso, para escolher as dezenas, o jogador pode optar pela Supresinha – quando o sistema faz a escolha dos números. A Teimosinha também está disponível na Super Sete 18, possibilitando o apostador concorrer com que a mesma combinação de números por: três, seis, nove ou 12 concursos.

Qual é chance de ganhar no Super Sete 18?

Na Super Sete 18, a probabilidade de acertar as sete colunas no primeiro concurso do Super Sete é de uma em 10 milhões na aposta simples.

Resultados anteriores da Super Sete

Ninguém acertou o resultado da Super Sete 17 da última sexta-feira, 13 de novembro. Os números premiados no sorteio foram: 3-8-2-3-5-8-6. Além disso, confira mais informações sobre o último sorteio por aqui.

Concurso Data Resultado 16 11 de novembro 5-7-2-6-9-4-4 15 9 de novembro 3-6-8-1-7-9-9 14 6 de novembro 7-4-0-9-4-7-4 13 4 de novembro 3-9-9-7-4-6-0

Você pode acompanhar o resultado da Super Sete 18 em tempo real em nossa página de Loterias.