Super Sete 19: aposta única de Minaçu/GO leva prêmio de R$ 5,8 milhões

O resultado da Super Sete 19 foi positivo para um apostador da cidade de Minaçu, em Goiás, na tarde desta quarta-feira, 18 de novembro. A aposta única garantiu o prêmio de R$ 5.847.953,50. Os números premiados foram: 0-0-0-1-4-3-3.

Além da aposta milionária, a Super Sete 19 ainda premiou diversos apostadores em outras modalidades. Com 6 acertos, 4 apostas ganharam R$ 25.315,32 cada. Em seguida, com 5 acertos 172 apostas garantiram o prêmio individual de R$ 841,04. Já com 4 acertos, 2.326 apostas ganharam R$ 62,19. Por fim, 21.812 apostas ganhadoras com 3 acertos garantiram o prêmio de R$ 5.

Como receber o prêmio da Super Sete 19?

Dependendo do resultado da Super Sete 19 de hoje, o apostador campeão vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78.

Se o jogador campeão estiver com a sorte grande e garantir uma bolada ainda maior, o valor só pode ser movimentado em uma das agências da Caixa. Portanto, não se esqueça de levar o bilhete premiado, RG e CPF.

Atenção, pois o prêmio do resultado da Super Sete tem um prazo. O apostador pode buscar o valor premiado em até 90 dias depois da data do sorteio do concurso.

Caso isso não aconteça, o valor vai para o tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, fico atento ao seu bilhete!

Quando será o próximo sorteio?

Os sorteios da Super Sete são sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, às 15h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes.

Ademais, o próximo sorteio da Super Sete será na sexta-feira, dia 20 de novembro.

Atraso no sorteio da Super Sete

O sorteio da Super Sete 19 aconteceu em um horário diferente na tarde desta quarta. Com uma hora e 30 minutos de atraso, o sorteio que comumente ocorre às 15h, teve de ser adiado devido a problemas técnicos.

A Loterias Caixa não informou mais detalhes sobre o ocorrido.

Confira a gravação do sorteio da Super Sete 19 no perfil da Caixa no Youtube.