O Super Sete 15 pode fazer seu segundo milionário se uma aposta acertar os números das sete colunas. O prêmio acumulado do concurso é de R$ 4,4 milhões e o sorteio está previsto para esta tarde, de segunda-feira (09) a partir das 15h no Espaço Loterias Caixa em São Paulo.

Para concorrer, o jogo precisa ser feito até às 14h, uma hora antes do sorteio do concurso 15 do Super Sete.

Como jogar no Super Sete 15?

Para jogar no Super Sete 15, é preciso marcar um número em cada uma das sete colunas (que são lidas da esquerda para direita). O prêmio da faixa principal para para o apostador que marcar acertar as sete colunas sorteadas.

A escolha das dezenas pode ser feita também por meio da Surpresinha – quando o sistema escolhe os números. A Teimosinha também está disponível para esta modalidade, possibilitando concorrer com que a mesma combinação de números por: três, seis, nove ou 12 concursos.

As apostas devem ser feitas em casas lotéricas ou no site da Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

Qual o valor do jogo do Super Sete?

A aposta simples de sete números sai por R$ 2,50. Contudo, no Super Sete 15, é possível adicionar dezenas para aumentar a chance de ganhar com a mesma aposta.

Sete número, dessa forma, custa R$ 2,50;

Oito números, dessa forma, custa R$ 5,00;

Nove números, dessa forma, custa R$10,00;

10 números, dessa forma, custa R$ 20,00;

11 números, dessa forma, custa R$ 40,00;

12 números, dessa forma, custa R$ 80,00;

13 números, dessa forma, custa R$ 160,00;

14 números, dessa forma, custa R$ 320,00;

15 números, dessa forma, custa R$ 480,00;

16 números, dessa forma, custa R$ 720,00;

17 números, dessa forma, custa R$ 1.080,00;

18 números, dessa forma, custa R$ 1.620,00;

19 números, dessa forma, custa R$ 2.430,00;

20 números, dessa forma, custa R$ 3.645,00;

21 números, dessa forma, custa R$ 5.467,50;

Como funciona o Bolão do Super Sete 15?

Para apostar no Bolão do Super sete 15, cada bolão precisa ter entre duas e 100 cotas – variando de acordo com a quantidade de números do jogo. O preço mínimo da aposta é de R$ 10, com cota mínima de R$ 5 cada.

8 números na aposta, assim, o mínimo é de dois e máximo de 10 cotas

9 números na aposta, assim, o mínimo é de dois e máximo de 20 cotas

10 números na aposta, assim, o mínimo é de dois e máximo de 40 cotas

11 números na aposta, assim, o mínimo é de dois e máximo de 50 cotas

12 a 21 números na aposta, assim, o mínimo é de dois e máximo de 100 cotas

Qual é chance de ganhar no Super Sete 15?

A chance de ganhar no Super Sete 15 acertando todas as colunas é de uma em 10 milhões. Já nas demais faixas, de mores prêmios, a probabilidade de ganhar aumenta, sendo:

seis acertos, a chance de ganhar é de uma em 158.730;

cinco acertos, a chance de ganhar é de uma em 5.879;

quatro acertos, a chance de ganhar é de uma em 392;

três acertos, a chance de ganhar é de uma em 43,5;

Último sorteio do Super Sete

O último sorteio do Super Sete 14 foi realizado na sexta-feira, dia 06, e teve os seguintes números sorteados: 7 4 0 9 4 7 4.

1ª coluna – 7

2ª coluna – 4

3ª coluna – 0

4ª coluna – 9

5ª coluna – 4

6ª coluna – 7

7ª coluna – 4