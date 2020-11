Nesta sexta, dia 13, o Super Sete, concurso 17 , pode fazer seu segundo milionário com o prêmio acumulado em R$ 5,1 milhões. O sorteio, previsto para às 15h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, terá transmissão ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa.

Esta é a modalidade lotérica mais recente da Caixa e funciona da seguinte maneira: o prêmio principal vai para o apostador que acertar os números das sete colunas.

As colunas do Super Sete 17 são lidas da esquerda para a direita e cada uma tem números de zero a nove. No concurso anterior do Super Sete, os números sorteados foram os seguintes: 5 7 2 6 9 4 4.

1ª coluna – 5

2ª coluna – 7

3ª coluna – 2

4ª coluna – 6

5ª coluna – 9

6ª coluna – 4

7ª coluna – 4

Como faz para apostar no Super Sete 17?

Para concorrer no Super Sete 17, o apostador deve ir até uma casa lotérica ou acessar o site da Loterias Caixa (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br). Mas para registrar a aposta online, é preciso desembolsar, no mínimo R$ 30.

Nesta modalidade, a chance de acertar o resultado do Super Sete é de uma em 10 milhões. Entretanto, existe a possibilidade de pagar mais para fazer uma aposta com mais números.

Dessa forma, o valor da aposta com cada dezena adicionada fica o seguinte:

Sete número custa, assim, R$ 2,50;

Oito números custa, assim, R$ 5,00;

Nove números custa, assim, R$10,00;

10 números custa, assim, R$ 20,00;

11 números custa, assim, R$ 40,00;

12 números custa, assim, R$ 80,00;

13 números custa, assim, R$ 160,00;

14 números custa, assim, R$ 320,00;

15 números custa, assim, R$ 480,00;

16 números custa, assim, R$ 720,00;

17 números custa, assim, R$ 1.080,00;

18 números custa, assim, R$ 1.620,00;

19 números custa, assim, R$ 2.430,00;

20 números custa, assim, R$ 3.645,00;

21 números custa, assim, R$ 5.467,50;

Qual é o prêmio do Super Sete 17?

No Super Sete 17, existem diversos tipos de prêmios que variam de acordo com a quantidade de acertos. Da primeira a quarta faixa de premiação, os valores são definidos por meio da porcentagem corresponde.

Já na última faixa, de três acertos, o prêmio é fixo e de R$ 5. Do total arrecadado no concurso do Super Sete, 17, serão destinados aos prêmios 43,35%.

Dessa valor, são subtraídos o total da quinta faixa e o restante distribuído da seguinte maneira nas demais:

55% entre os acertadores das sete colunas;

15% entre os acertadores das seis colunas;

Outros 15% entre os acertadores de cinco colunas;

E pro fim,15% entre os acertadores de quatro colunas;

Quando são sorteados os concursos do Super Sete?

Toda segunda, quarta e sexta-feira, pode ter sorteio do Super Sete. Contudo, é importante lembrar que um dos objetivos do Super Sete é fazer com que os ganhadores consigam retirar o prêmio no mesmo dia.

Por isso, os sorteio são previstos para começar sempre às 15h. Portanto, se um apostador cravar as colunas do Super Sete 17, pode ir no mesmo dia retirar o prêmio bruto de até R$ 1.903,98 em lotéricas ou agências da Caixa.

Se o valor for maior, o sortudos só conseguirá fazer o resgate da aposta acertadora do Super Sete 17 em uma agência da Caixa.