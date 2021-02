O Super Sete 52 desta sexta-feira, dia 05, pode entregar o prêmio de R$ 950 mil para o jogador que acertar as sete colunas. O sorteio está previsto para esta tarde a partir das 15h no Espaço Loterias Caixa em São Paulo.

Se um jogador ganhar o valor sozinho e aplicar na Poupança, em um mês o retorno será de R$ 1,140 mil. Já em um ano, sem precisar fazer esforço, o lucro vai para cerca de R$ 13,7 mil.

Como jogar no Super Sete 52?

Para jogar no Super Sete 52, o apostador precisa marcar, no mínimo, um número em cada uma das sete colunas do volante, e no máximo três em cada – totalizando 21. O prêmio da faixa principal para para o apostador que marcar acertar as sete colunas sorteadas.

Para concorrer, o jogo precisa ser feito até às 14h, uma hora antes do sorteio. As apostas do Super Sete 52 devem ser feitas em casas lotéricas ou no site da Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

Quanto custa apostar no Super Sete?

A aposta simples de sete números sai por R$ 2,50. Contudo, no Super Sete 52, é possível adicionar dezenas para aumentar a chance de ganhar com a mesma aposta.

Dessa forma, o valor pode chegar até R$ 5.467,50 se o jogador escolher 21 dezenas.

Como funciona o Bolão do Super Sete?

Para apostar no Bolão do Super sete 52, cada bolão precisa ter entre duas e 100 cotas – variando de acordo com a quantidade de números do jogo. O preço mínimo da aposta é de R$ 10, com cota mínima de R$ 5 cada.

Oito números na aposta, assim, o mínimo é de dois e máximo de 10 cotas;

Nove números na aposta, assim, o mínimo é de dois e máximo de 20 cotas;

10 números na aposta, assim, o mínimo é de dois e máximo de 40 cotas;

11 números na aposta, assim, o mínimo é de dois e máximo de 50 cotas;

12 a 21 números na aposta, assim, o mínimo é de dois e máximo de 100 cotas;

Qual é chance de ganhar no concurso 52?

A chance de ganhar no Super Sete 52 acertando todas as colunas é de uma em 10 milhões. Já nas demais faixas, de mores prêmios, a probabilidade de ganhar aumenta, sendo: