Super Sete 59 pode pagar R$ 2,1 milhão nesta quarta-feira (24/02)

O Super Sete 59 desta quarta-feira, dia 24, está acumulado em R$ 2,1 milhões e pode entregar o prêmio para a aposta que acertar as 7 colunas sorteadas. O sorteio será realizado nesta tarde, a partir das 15h e contará com transmissão ao vivo no canal Caixa do YouTube e página Loterias Caixa do Facebook.

Quem quiser participar do concurso, precisa registrar a aposta nas lotéricas, aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). A captação será feita até às 14h de hoje.

Veja o resultado do concurso 58

Como apostar no Super Sete 59?

Para apostar no Super Sete 59, os jogadores devem marcar de um a três números por coluna. Os números vão de zero a nove em cada coluna.

Dessa forma, um jogo pode ter até 21 dezenas. Ganha prêmio quem fizer, pelo menos, três acertos.

Quanto custa a aposta do Super Sete?

O preço do jogo do Super Sete 59 vai depender da quantidade de números selecionados em cada coluna. A aposta com sete números sai por R$ 2,50 e a com 21, custa R$ 5,4 mil.

Oito números – custa, assim, R$ 5

Nove números – custa, assim, R$ 10

10 números – custa, assim, R$ 20

11 números – custa, assim, R$ 40

12 números – custa, assim, R$ 80

13 números – custa, assim, R$ 160

14 números – custa, assim, R$ 320

15 números – custa, assim, R$ 480

16 números – custa, assim, R$ 720

17 números – custa, assim, R$ 1,080

18 números – custa, assim, R$ 1,620

19 números – custa, assim, R$ 2,430

20 números – custa, assim, R$ 3,645

21 números – custa, assim, R$ 5.467,50

Quais são os prêmio do Super Sete?

O Super Sete 59 tem cinco faixas de premiação que entregam diferentes prêmios, de acordo com a quantidade de acertos. A última faixa, de três acertos possui um prêmio fixo de R$ 5, então, do prêmio bruto, primeiro a Caixa retira o valor total para todos acertadores dessa faixa.

Com o restante do acumulado do Super Sete 59, a distribuição, nas demais faixas, passa a ser por porcentagem: