Super Sete 62 tem prêmio de R$ 2,5 milhões nesta quarta (03/03)

Nesta quarta-feira, dia 03, o Super Sete 62 sorteia o prêmio de R$ 2,550 milhões para a aposta que acertar as dezenas das sete colunas. O sorteio está previsto para começar às 15h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Para concorrer ao sorteio, as apostas devem ser registradas até às 14h em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Como jogar no Super Sete?

O volante do Super Sete 62 é composto por sete colunas – que são lidas da esquerda para direita -, cada uma com números de zero a nove. O apostador deve marcar, no mínimo, uma e, no máximo, três dezenas em cada coluna – dando um total de sete a 21 números.

Para ganhar, é preciso acertar os números de três a sete colunas. A aposta simples sai por R$ 2,50 e a com 21 dezenas por R$ 5,4 mil.

Como funciona o Bolão do Super Sete?

Quem quiser aumentar as chances de ganhar, pode testar a chance no bolão do Super Sete 62. O preço mínimo do bolão é de R$ 10, com cota mínima de R$ 5 cada. O bolão do Super Sete precisa ter, no mínimo, duas e, no máximo, 100 cotas.

Quando tem sorteio do Super Sete?

Os sorteios do Super Sete correm três vezes por semana: às segundas, quartas e sextas-feiras. Já o horário dos sorteios, será um pouco mais cedo que as demais modalidades, sendo realizado sempre às 15h.

A proposta do horário é fazer com que o jogador, caso seja premiado, consiga resgatar o valor ainda no mesmo dia.

Qual é a probabilidade de ganhar no Super Sete 62?

Nessa modalidade, a probabilidade de acertar as sete colunas do Super Sete 62 é de uma em 10 milhões na aposta simples.