O sorteio do concurso do Super Sete será realizado a partir das 15h no Espaço Loterias Caixa

O Super Sete concurso 8 pode pagar o prêmio acumulado de R$ 1,7 milhão nesta quarta-feira (21) e fazer mais um milionário. O sorteio acontecerá às 15h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, com transmissão ao vivo no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube. As apostas podem ser realizadas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até às 14h.

No sorteio de segunda-feira (19) do Super Sete, concurso 7, os números sorteados foram: 0-7-7-6-4-4-9.

1ª coluna: 0

2ª coluna: 7

3ª coluna: 7

4ª coluna: 6

5ª coluna: 4

6ª coluna: 4

7ª coluna: 9

Como jogar no Super Sete?

O volante é composto por sete colunas – que são lidas da esquerda para direita -, cada uma com números de zero a nove. O apostador deve marcar, no mínimo, uma e, no máximo, três dezenas em cada coluna – dando um total de sete a 21 números.

Para ganhar, é preciso acertar os números de três a sete colunas, independente da ordem. O importante é marcar pontos, então a ordem de sorteio das colunas não será levada em consideração.

A aposta simples de sete números sai por R$ 2,50. Contudo, se forem adicionadas dezenas, o valor pode chegar a quase R$ 5,5 mil.

Clique aqui e aprenda o passo a passo para jogar pela internet

Como funciona o Bolão?

Quem quiser aumentar as chances de ganhar, pode testar a chance no Bolão da Super Sete. O preço mínimo da aposta é de R$ 10, com cota mínima de R$ 5 cada. O Bolão da Super Sete precisa ter, no mínimo, duas e, no máximo, 100 cotas.

Quando são realizados os sorteios do Super Sete?

Os sorteios da Super Sete são realizados três vezes por semana: às segundas, quartas e sextas-feiras. Já o horário dos sorteios, é um pouco mais cedo que as demais modalidades, sendo realizado às 15h. A proposta do horário é fazer com que o jogador, caso seja premiado, consiga resgatar o valor ainda no mesmo dia.

Como receber o prêmio do Super Sete?

Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos do Dia de Sorte de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa.

O apostador pode retirar o prêmio em até 90 dias depois da data do sorteio. Caso o valor não seja sacado, será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual é a probabilidade de ganhar no Super Sete?

Nessa modalidade, a probabilidade de acertar as sete colunas no primeiro concurso do Super Sete é de uma em 10 milhões na aposta simples. Já em faixas de premiação menores, a chance de ganhar com três acertos, por exemplo, é de uma em 43,5.

