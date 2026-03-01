Resultado da Tele Sena hoje de Carnaval: números do 3º sorteio

Acontece neste domingo, 1 de março, o segunda extração da Tele Sena de Carnaval. Nesta edição, os participantes concorrem aos prêmios dos quadros Mais e Menos Pontos, além do esperado sorteio da Tele Sena Completa. Patrícia Abravanel faz o sorteio deste domingo ao vivo, diretamente dos estúdios do SBT em São Paulo.

1º sorteio 15/02/2026: 01-18-23-40-47

2º sorteio 22/02/2026: 11-14-19-21-22-49

3º sorteio 01/03/2026: em breve.

4º sorteio 08/03/2026:

5º sorteio 15/03/2026:

Esse é um quadro com 35 dezenas, no qual você pode marcar os números sorteados durante os sorteios da campanha que são veiculados aos domingos no SBT.

Tele Sena de Carnaval 2026

A Tele Sena de Carnaval traz a premiação por pontuação: quem completar o quadro de 30 dezenas (Mais Pontos) pode faturar R$ 1.000.000,00. Mesmo quem fizer poucos pontos não sai de mãos vazias, concorrendo a até R$ 500.000,00.

O “Ganhe Já” vai ferecer mais de 50 mil prêmios instantâneos. Ao raspar os nove campos e encontrar três valores iguais, o ganhador leva o prêmio na hora, com valores que chegam a R$ 100.000,00. Ao todo, essa modalidade vai distribuir mais de R$ 1,2 milhão.

Além dos sorteios principais, o “Número da Sorte” continua premiando muito. Durante a campanha de Carnaval, serão realizados cinco sorteios semanais. Toda semana, 800 pessoas ganham R$ 500,00 cada. No total, serão 4.000 ganhadores e R$ 2.000.000,00 distribuídos nessa categoria.

Como receber o prêmio?

Acertou os números de alguma faixa? Entre em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

A Tele Sena não determina uma quantia de acertos mínima ou máxima para os apostadores faturarem algum prêmio. Ganha a cartela que marcar primeiro mais dezenas ou menos dezenas, dependendo do quadro de premiação.