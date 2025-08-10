Veja o resultado da Tele Sena (10/8): 6º sorteio de Dia dos Pais 2025
Último sorteio será realizado por Patrícia Abravanel no SBT
Será realizado neste domingo, 10 de agosto, o sexto e último sorteio da Tele Sena de Dia dos Pais de 2025. Nesta edição, os participantes concorrem aos prêmios dos quadros Mais e Menos Pontos, além do esperado sorteio da Tele Sena Completa.
1º sorteio 06/07/2025: 06-08-10-29-52
2º sorteio 13/07/2025: 16-23-26-33-48
3º sorteio 20/07/2025: 14-19-20-39-46
4º sorteio 27/07/2025: 02-03-07-21-50
5º sorteio 03/08/2025: 05-13-30-43-44
6º sorteio 10/08/2025: 27-28-36-42-47
Esse é um quadro com 35 dezenas, no qual você pode marcar os números sorteados durante os seis sorteios da campanha que são veiculados aos domingos no SBT.
Como é a Tele Sena de Dia dos Pais 2025
A edição de sorteios da Tele Sena de Pais de 2025 está no ar e traz uma enxurrada de prêmios para quem decidir apostar na sorte. Entre as premiações mais esperadas está a Pontuação, que distribui valores para quem fizer mais ou menos pontos:
Mais Pontos: até R$ 1,5 milhão
Menos Pontos: até R$ 500 mil
Além disso, o tradicional “Ganhe Já” vem turbinado nesta edição com o retorno do Rapa Tudo. A dinâmica é simples e pode trazer alegria instantânea: raspe os 9 campos, encontre 3 imagens iguais e leve o prêmio na hora. O maior valor disponível nesta modalidade? Mais de R$ 507 mil.
Ou seja: achou 3 “Rapa Tudo”, o dinheiro é seu, sem sorteio, sem espera. É só raspar, encontrar e comemorar.
Outro destaque da campanha é o “Grana Todo Dia”, com 10 prêmios diários de R$ 5 mil. No total, serão 420 sortudos contemplados até o fim da ação.
E ainda tem mais: a Promoção Comercial “Painel do X” Especial de Pais vai levar participantes ao palco do SBT com Patrícia Abravanel. Quem participar concorre a prêmios como: carro, moto, Smartphone e Smart TV.
Como faço para receber o prêmio da Tele Sena?
Acertou os números de alguma faixa? Entre em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.
A Tele Sena não determina uma quantia de acertos mínima ou máxima para os apostadores faturarem algum prêmio. Ganha a cartela que marcar primeiro mais dezenas ou menos dezenas, dependendo do quadro de premiação.