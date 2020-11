Resultado da Timemania 1562 de hoje [12]; veja as dezenas sorteadas

O resultado da Timemania 1562 de hoje (12) pode pagar R$ 200 mil para algum sortudo que acertar as 7 dezenas do jogo. O sorteio será às 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Você consegue acompanhar os números sorteados e os ganhadores da Timemania de hoje a partir das 20h. Então, para não perder nada, fique ligado aqui no Jornal DCI.

Probabilidade de acertar o resultado da Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol, e para levar a bolada do prêmio principal é preciso torcer muito! Isso porque as chances de acertar o resultado com um jogo simples, de sete dezenas, é de uma em mais de 26 milhões.

Além disso, os apostadores ainda tem uma em 80 chances de acertar o Time do Coração, que garante um prêmio no valor de R$ 7,50.

Como receber o prêmio de hoje?

Os apostadores que tiraram a sorte grande e acertaram o resultado da Timemania 1562 podem resgatar o prêmio em dois locais.

Primeiramente, caso o prêmio tenha sido de até R$ 1.332,78, o resgate pode ser feito em qualquer casa lotérica.

Por outro lado, caso a sorte tenha sido maior ainda e o apostador conseguiu um valor maior, o resgate só pode ser feito nas agências da Caixa.

Além disso, é preciso ficar atento e levar os documentos pessoais e o bilhete premiado para retirar o valor.

Resultados anteriores

Primeiramente, o resultado do concurso 1561. Os números sorteados foram: 11 15 17 20 48 51 71. Já o time do coração foi o GAMA (DF).

Em seguida, no concurso 1560. Os números que saíram foram: 17 22 24 26 45 66 74. O time do coração foi o TREZEPERUZSEO (PB).

Por fim, no concurso 1559. Os números sorteados foram: 45-15-24-79-34-63-07. Em seguida, o time do coração foi o Guarani – SP.

