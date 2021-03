Resultado da Timemania concurso 1615 de sábado (20/03)

O Resultado da Timemania concurso 1615 que pode pagar prêmio de R$ R$ 600 mil será divulgado a partir das 20 horas de sábado (20/03/2021). O sorteio das Loterias Caixa também premiará um time do coração.

Confira os números sorteados:

Time do coração:

Resultado da Timemania

O rateio do Resultado da Timemania 1615 será divulgado diretamente em Loterias Caixa.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 46% da arrecadação. Portanto, dessa porcentagem, é deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos, sendo R$ 7,50 para as apostas com o Time do Coração sorteado; R$ 3,00 para as apostas com 3 números sorteados; e por fim R$ 9,00 para as apostas com 4 números sorteados.

Caso o resultado da Timemania não tenha nenhuma aposta premiada na 1ª, 2ª ou 3ª faixas de premiação os prêmios acumulam para o concurso seguinte, na 1ª faixa de premiação.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Últimos resultados da Timemania

Resultado do concurso 1613: 07 11 12 61 53 09 45

Time do coração: Coritiba (PR)

Resultado do concurso 1612: 03 06 37 38 55 56 77

Time do Coração: Vasco da Gama (RJ).

Resultado do concurso 1611: 07 38 20 29 39 17 28.

Time do coração: São Raimundo (AM).

Resultado do concurso 1610: 41 57 02 73 51 71 03.

Time do coração: CRB (AL).

Resultado do concurso 1609: 08 63 33 58 20 77 46.

Time do coração: São Raimundo (AM).

