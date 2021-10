Resultado da Timemania 1704: veja os números de hoje, sábado (21/10)

O apostador da Caixa que acertasse o resultado da Timemania concurso 1704 de hoje, sábado (23), poderia ganhar o prêmio acumulado em R$ 4,9 milhões. O sorteio ocorreu às 20h28 no Espaço loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Resultado da Timemania concurso 1704 de sábado

Os números da Timemania sorteados hoje foram: 11-27-42-45-66-74-75.

O Time do Coração é: Londrina/ PR.

Como funciona a premiação da Timemania?

Se mais de uma pessoa cravar o resultado do concurso 1704, o valor será distribuído igualmente. Em algumas faixas são destinados uma porcentagem do prêmio bruto: 50% para sete acertos, 20% para seis acertos, 20% para cinco acertos e 10 % ficam acumulados para concursos de final 0 ou 5.

Na faixa de quatro acertos, três acertos e Time do Coração, são pagos, respectivamente: R$ 9, R$ 3 e R$ 7,50.

Como receber o prêmio?

O apostador que faturar o resultado da Timemania 1704 pode receber de até R$ 1.903,98 em lotéricas. Para quantias maiores, o apostador deve procurar uma agência da Caixa.

Uma novidade é que o prêmio de apostas online podem ser transferidos para uma conta do Mercado Pago. O prazo para resgate de qualquer valor é de até 90 dias corridos a partir do sorteio do resultado da Timemania 1704.

Últimos resultados da Timemania

Resultado da Timemania concurso 1703, quinta-feira (21/10). Os números sorteados foram: 09-11-13-44-53-54-60/ Time do coração: São Caetano/ SP.

Resultado da Timemania concurso 1702, terça-feira (19/10). Os números sorteados foram: 14-21-23-24-28-47-51/ Time do Coração: Sport/PE.

Resultado da Timemania concurso 1701, sábado (16/10). Os números sorteados foram: 34-48-57-58-69-70-77/ Time do Coração: Inter de Limeira/ SP.

Resultado da Timemania concurso 1700, quinta-feira (14/10). Os números sorteados foram: 16-21-41-55-61-62-64/ Time do Coração: Moto Clube/ MA.

Resultado da Timemania concurso 1699, sábado (09/10). Os números sorteados foram: 12-18-33-45-49-50-74/ Time do Coração: Roraima/ RR.

