Resultado da Timemania 1786: veja os números deste sábado (21/05)

Resultado da Timemania 1786: veja as dezenas premiadas do sorteio de hoje

Será que você foi o craque da rodada e conseguiu cravar as sete dezenas da Sorte no resultado da Timemania 1786? Disputado na noite deste sábado, dia 21 de maio, o concurso está mais uma vez com a premiação acumulada, com mais de R$ 21 milhões para quem for o vencedor.

Resultado da Timemania 1786 de hoje

Será que você foi o grande sortudo da Timemania neste sábado (21)? Conheça agora quais foram as dezenas sorteadas no resultado da Timemania 1786: em breve.

Ninguém ganha a Timemania há quase 50 sorteios

Se alguém vencer o sorteio neste fim de semana vai conseguir um feito raro na Timemania este ano. Isso porque o último apostador a cravar sete dezenas foi em 20 de janeiro, no concurso 1738. Na época, um felizardo de Cuiabá (MT) faturou mais de R$ 10 milhões sozinho.

Quase 50 concursos depois, o prêmio só faz acumular, o que explica a premiação acima de R$ 21 milhões esperada para hoje.

Na última quinta-feira, dia 19 de maio, o sorteio não teve nenhum vencedor na faixa dos sete acertos. Enquanto isso, apenas sete pessoas conseguiram cravar seis dezenas e cada uma delas levou aproximadamente R$ 46 mil.

Na quinta, o time do coração foi o Ferroviário, do Ceará. Ao todo, 16.923 jogadores escolheram este clube e recebem R$ 7,50 pelo acerto.

Como funciona a premiação?

Se você conseguiu acertar pelo menos três numerais como resultado da Timemania 1786, saiba que será incluído na faixa de premiação fixa, com R$ 3,00 de retorno.

Já quem acerta quatro numerais, vê a quantia de premiação fixa subir para R$ 9,00. Os acertadores do time do coração também conseguem um prêmio fixo no valor de R$ 7,50.

Após contabilizar os valores destinados aos prêmios de cota fixa, a Caixa faz a divisão entre os que acertam a partir de cinco dezenas. Estes ganham um percentual do montante destinado ao prêmio.

Funciona assim: a Caixa recolhe toda a arrecadação da Timemania e separa 46% para a premiação. Desse valor é feito um rateio da seguinte forma:

– 50% vai para quem acerta os sete números;

– 20% vai para os acertadores de seis números;

– 20% para quem acerta cinco números;

– 10% restantes acumulam e são repassados aos acertadores dos 7 numerais de concursos com final 0 ou 5.

Prazo para buscar o prêmio no resultado da Timemania 1786

Mas, atenção. Se você ganhou em qualquer faixa de premiação no resultado da Timemania 1786 existe um tempo específico para receber seu prêmio. Em até 90 dias, você deve ir até uma casa lotérica (para valores de até R$ 1903,98) ou numa agência da Caixa (caso seu prêmio seja maior que o citado acima).

Se deixar para depois desse período, o prêmio terá outra finalidade. Quando o jogador não vai buscar o que ganhou, o órgão federal repassa a quantia para o Tesouro Nacional aplicar no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Confira os resultados mais recentes das Loterias Caixa.