Resultado da Timemania concurso 1788 de hoje, quinta – 26/05/22

A partir das 20h (horário de Brasília) será divulgado o resultado da Timemania 1788 de hoje, quinta-feira, dia 26 de maio, e quem acertar pode ganhar o prêmio acumulado de R$ 23,5 milhões. O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Timemania concurso 1788

Confira os números sorteados no resultado da Timemania concurso 1788:

Prêmio da Timemania de hoje

A Timemenia tem seis faixas de premiação e paga as seguintes quantias: R$ 7,50 para as apostas com o Time do Coração sorteado, R$ 3,00 para as apostas com 3 números sorteados, e R$ 9,00 para as apostas com 4 números sorteados.

Após a dedução dos prêmios fixos, o restante da quantia é destinado para as demais faixas: 50% para as apostas com 7 números sorteados, 20% para as apostas com 6 números sorteados e 20% para as apostas com 5 números sorteados.

Não existindo aposta premiada na 1ª, 2ª ou 3ª faixas de premiação do resultado da Timemania 1788, inclusive nos concursos de 0 ou 5, o(s) prêmio(s) acumula(m) para o concurso subsequente, na 1ª faixa de premiação – apostas com 7 números certos.

