Resultado da Timemania concurso 1791 de hoje, quinta – 02/06/22

Nesta quinta-feira, dia 2 de junho, ocorre o sorteio as dezenas do resultado da Timemania concurso 1791 e o prêmio estimado é de R$ 26,2 milhões. A partir das 20h (horário de Brasília) o resultado será divulgado em tempo real.

Resultado da Timemania concurso 1791

Então confira os números do resultado da Timemania de hoje: 03 07 24 28 34 49 58

Time do coração: Sampaio Correia do Maranhão

Ganhadores da Timemania

Nesta modalidade ganham prêmios todas as apostas que acertarem três, quatro, cinco, seis ou sete números. Também pode faturar cravando o Time do Coração do resultado da Timemania de hoje.

Em três faixas são pagas quantias fixas para cada ganhador sendo: R$ 7,50 para o Time do Coração, R$ 3,00 para três números e R$ 9,00 para quatro números. Após a dedução dos prêmios fixos, as Loterias Caixa repassa 50% para a faixa de sete números, 20% para a faixa de seis números e 20% para a faixa de cinco números.

Como receber o prêmio da Timemania – Os acertadores do resultado da Timemania de hoje podem retirar o prêmio em agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for a partir de R$ 10 mil, o pagamento é realizado no prazo mínimo de dois dias úteis. Mas se a quantia for menor que R$ 1.903,98, os sortudos também conseguem fazer o resgate em casas lotéricas.

Como receber prêmio de aposta online – Prêmios de apostas registradas nos canais eletrônicos das Loterias Caixa também podem ser resgatados nas agências da Caixa ou lotéricas. Para isso é preciso imprimir o bilhete e apresentar junto com o Código de Resgate ou gerar um QR Code em um aparelho móvel.

Além disso, para quem tiver acertado o resultado total ou parcial da Timemania, uma terceira opção é solicitar a transferência do valor para uma conta do Mercado Pago.

Qual é o prazo de resgate do prêmio da Timemania – O prazo para resgate do prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data de sorteio do resultado da Timemania de hoje.

