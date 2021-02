Resultado da Timemania de ontem (20/02), concurso 1603

O resultado da Timemania de ontem não teve ganhadores nas duas primeiras faixas de premiação do sorteio. As dezenas sorteadas foram: 51 17 45 39 22 37 70. O time do coração foi: Bangu (RJ). Como ninguém acertou as primeiras de premiação, o prêmio acumulou e agora vale R$ 2,2 milhões.

Resultado da Timemania de ontem

7 acertos – Não houve ganhadores

6 acertos – Não houve ganhadores

5 acertos – 77 apostas ganhadoras, R$ 1.118,45

4 acertos – 1.157 apostas ganhadoras, R$ 9,00

3 acertos – 11.795 apostas ganhadoras, R$ 3,00

Time do Coração – BANGU /RJ – 2.987 apostas ganhadoras, R$ 7,50

Quando será o próximo sorteio da Timemania?

O próximo sorteio da Timemania 1604 está previsto para ocorrer na próxima terça-feira, dia 23 de fevereiro. O prêmio do concurso será de pode R$ 2,2 milhões. O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

A aposta simples sai por R$ 3 e pode ser feita em: lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O prêmio bruto da Timemania equivale a 46% da arrecadação do concurso. Dessa porcentagem, é deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos, sendo R$ 7,50 para as apostas com o Time do Coração sorteado; R$ 3,00 para as apostas com 3 números sorteados; e R$ 9,00 para as apostas com 4 números sorteados.

