Resultado da Timemania de ontem (23/01/21); veja as dezenas

O resultado da Timemania de ontem, concurso 1592, não teve acertadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou em R$ 250 mil para o próximo sorteio. O resultado da Timemania teve as seguintes dezenas premiadas: 21 61 32 49 60 05 55. Time do coração: Figueirense (SC).

Resultado da Timemania de ontem

7 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 6 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 5 acertos – 52 apostas ganhadoras, R$ 1.383,78;

4 acertos – 937 apostas ganhadoras, R$ 9,00;

3 acertos – 9.291 apostas ganhadoras, R$ 3,00.

Acompanhe se você acertou o resultado

Próximo sorteio da Timemania

O próximo sorteio da Timemania, concurso 1593, pode entregar o prêmio de R$ 250 mil no sorteio previsto para terça, dia 26. As apostas podem ser feitas em lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (http://www.loterias.caixa.gov.br).

Probabilidade de ganhar

A chance de ganhar com um jogo simples, de cinco números, é de uma em 26,4 milhões, aproximadamente, segundo a Caixa. A probabilidade de acertar o resultado do Timemania de ontem só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.