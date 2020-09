Os números sorteados no resultado da timemania de ontem foram 12-19-52-64-72. O time do coração é o Operário, de Mato Grosso do Sul.

O resultado da Timemania de ontem (29) acumulou. Os números sorteados no concurso 5378 foram 12-19-52-64-72. O time do coração é o Operário, de Mato Grosso do Sul. Como ninguém acertou as dezenas sorteadas pelas Loterias Caixa, o concurso 5379 de quinta-feira (1º) está estimado em R$ 4,2 milhões.

Como apostar na Timemania?

Na Timemania, seu palpite vale uma bolada. Ao todo são oitenta números e oitenta clubes de futebol, você escolhe dez números e um Time do Coração. Você pode deixar ainda que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos (Teimosinha). Se você tiver de três a sete acertos dos 7 números sorteados, ganha. Se acertar o Time do Coração, também ganha. O valor da aposta é R$ 3,00 e o prêmio bruto corresponde a 46% da arrecadação. Quando é o sorteio? Os sorteios são realizados as terças, quintas-feiras e sábados, a partir das 20:00h. Resultado da Timemania de ontem; Prêmios Não havendo acertador, o prêmio acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmios com 7 acertos. Não deixe de conferir seu bilhete de aposta. Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Qual é a probabilidade de ganhar na Timemania? Na Timemania as chances de ganhar são bem variadas. Entretanto, elas podem ser de uma em mais de 26 milhões – para sete número premiados- e até de 80 – para o clube sorteado. Sete números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 26.472.637;

Seis números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 216.103;

Cinco números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 5.220;

Quatro números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 276;

Três números acertados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 29;

Um clube de futebol acertado, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 80. Confira outras loterias mega sena quina loteca federal lotofácil lotogol lotomania timemania dia de sorte dupla sena * Todos os resultados divulgados nesta página são fornecidos pela Caixa Econômica Federal, única responsável pelos sorteios.