Resultado da Timemania de ontem (6/2/2021), concurso 1598

Sem acertadores, o resultado da Timemania de ontem acumulou mais uma vez. O prêmio subiu para R$ 1,2 milhão no próximo sorteio.

Confira o resultado da Timemania 1598: 61 53 64 65 02 29 46.

Time do coração: Remo (PA).

Teve ganhadores no resultado da Timemania de ontem?

Ninguém acertou na faixa principal do sorteio de ontem. A modalidade lotérica ainda pagou diversos prêmios nas demais faixas.

Na sena do sorteio da Timemania, 3 apostas faturaram R$ 18.882,78. Já a quina ficou com 68 apostas que levaram R$ 1.190,09. Na quadra, 1.097 apostas ganhadoras levaram R$ 9. E, por fim, no terno, 10.462 apostas ganharam R$ 3.

Próximo sorteio da Timemania

A Timemania é a modalidade lotérica das Loterias Caixa para quem é fã de futebol. Isso porque, além dos prêmios tradicionais, o jogo também sorteia um prêmio na escolha do seu Time do Coração. Ao todo, o universos de números é de 1 a 80. O apostador precisa escolher 10 números para marcar no volante e o Time.

O próximo sorteio da Timemania será na terça-feira, dia 09 de fevereiro. Os apostadores podem fazer os jogos até às 19h. A aposta simples do concurso custa R$ 3.

Levam o prêmio os apostadores que acertarem 3, 4, 5, 6 ou 7 dezenas premiadas. Os jogos podem ser feitos em casas lotéricas ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Após o rateio dos prêmios fixos, o restante do valor é distribuído aos ganhadores das demais faixas. A divisão é feita com base em um percentual definido pelas Loterias Caixa. Confira:

50% para os acertadores dos sete números;

20% entre os acertadores dos seis números;

20% para os acertadores de cinco números;

10% restantes são acumulados e distribuídos aos acertadores dos 7 números nos concursos de final 0 ou 5.

Se não houver ganhadores nas principais faixas, o prêmio acumula para o próximo sorteio.