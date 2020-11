Sem acertador dos setes números do resultado da Timemania de ontem (31), concurso 1557, e o prêmio acumulou para R$ 8,3 milhões. As dezenas sorteadas, no concurso foram: 04-19-27-49-52-56-79/ Time do Coração – Americano (RJ).

O próximo sorteio da Timemania concurso 1558, previsto para a próximo terça-feira (03/11) , pode fazer mais um milionário no país com o prêmio R$ 8,3 milhões. A aposta simples de cinco números sai por R$ 3.

Como receber o prêmio da Timemania?

O prêmio da Timemania pode ser retirado até 90 dias corridos a partir da da data do sorteio. Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa.

Caso o acertador não busque o valor, o dinheiro será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Quando são realizados os sorteios

As premiações do Timemania acontecem três vezes por semana: terças, quintas e sábados, às 20h. É possível acompanhar ao-vivo pelo canal oficial da Loterias Caixa no Youtube

Qual a probabilidade de acertar o resultado da Timemania?

A chance de ganhar na Timemania com um jogo simples, de cinco números, é de uma em 26,4 milhões, aproximadamente, segundo a Caixa. A probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.

