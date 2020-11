Aposta de Belém, Pará, acertou sozinha o resultado da Timemania de ontem (07), concurso 1560, e ganhou a bolada acumulada em R$ 9,2 milhões. A modalidade estava sem ganhador há quase três meses.

Nas outras faixas de premiação também houveram ganhadores que acertaram seis, cinco, quatro e três números e o time sorteado. O sorteio, realizado às 20h em São Paulo, foi transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Loterias Caixa.

Resultado da Timemania de ontem concurso 1560

Confira o resultado da Timemania de ontem, concurso 1560: 17 22 24 26 45 66 74/ Time do Coração – TREZEPERUZSEO (PB).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como receber o prêmio da Timemania?

O apostador que acertar o resultado da Timemania de ontem deve retirar o prêmio em até 90 dias corridos. Se o valor for de até R$ 1.332,78, pode fazer o saque em agências da Caixa ou lotéricas credenciadas.

Se o valor do prêmio for maior, apenas será possível buscar o prêmio em agências da Caixa. Mas, para apostas registradas por meio do site da Caixa, será necessário levar o “Código de Resgate”.

Caso o ganhador não busque o valor da aposta acertadora do resultado da Timemania de ontem, a Caixa repassa, então, o dinheiro ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES.

Qual a probabilidade de acertar o resultado da Timemania de ontem?

A chance de acertar o resultado da Timemania de ontem com um jogo simples, de cinco números, é de uma em 26,4 milhões, aproximadamente. Entretanto, nas demais faixas de premiação, a chance aumenta, de acordo com Caixa.

Sete números acertados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 26.472.637;

Seis números acertados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 216.103;

Cinco números acertados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 5.220;

Quatro números acertados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 276;

Três números acertados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 29;

Um Time da Sorte acertado, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 80;

Quando ocorrem os sorteios da Timemania?

As premiações da Timemania ocorrem três vezes por semana: terças, quintas e sábados, às 20h.

Próximo sorteio da Timemania

O próximo concurso da Timemania será sorteado na terça-feira, dia 10 de novembro, a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio estimado para o acertador das sete dezenas é de R$ 500 mil.